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Spor

Ferrari, Beşiktaş defansının sigortası

Zirveye daha da yaklaşan Beşiktaş'ta Ferrari'nin oynayıp oynamadığı savunma anlamında büyük önem taşıyor.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek zirveye daha da yaklaşan Beşiktaş'ta Ferrari'nin oynayıp oynamadığı savunma anlamında büyük önem taşıyor.

Siyah-beyazlı takım, savunmanın önemli ismi Ferrari'nin yokluğunda kalesini korumakta zorlanıyor. İtalyan oyuncunun oynamadığı maçlarda kalesinde 1.2 gol ortalaması gören Beşiktaş, bu oyuncunun oynadığı dakikalarda ise rakip golcüleri karşılamakta sıkıntı yaşamıyor. Cezalı veya sakat olmaması halinde savunmadaki görevini alan Ferrarili Beşiktaş, bu dönemde 0.8 gol ortalamasıyla maçlarını çıkardı.

Geldiği günden beri ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan İtalyan oyuncu, yokluğunda yenilen gollerle takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.

Ferrari'nin oynadığı 26 maçta 22 gol yiyen ve 0.8 gol ortalaması tutturan siyah-beyazlı ekip, İtalyan oyuncudan yoksun çıktığı 7 karşılaşmada ise kalesinde 9 gol görerek 1.2 ortalama yakaladı.

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