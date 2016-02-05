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Dünya

Ferrari Başkanı, Schumacher'in son durumu hakkında konuştu

Schumacher 2014 yılı Eylül ayından bu yana evinde tedavi görüyor

05 Şubat 2016 10:26

2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kayak kazasında beyin travması geçiren ve tedavisi büyük bir gizlilikle süren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. 

Zaman zaman konu hakkında çıkan olumlu ya da olumsuz çıkan haberler, ünlü pilotun menajeri tarafından yalanlanıyor. Son olarak eski Ferrari Başkanı Luca Di Montezemolo, Schumaher'in sağlık durumuyla ilgili konuştu. NTV Spor'da yer alan habere göre, Schumacher'in Ferrari ile yaşadığı altın yıllarda ünlü markanın başında olan Montezomolo, "Haberlerim var, ancak ne yazık ki bunlar iyi haberler değil. Hayat çok garip. Muhteşem bir pilottu ve Ferrari ile yalnızca 1999 yılında büyük bir kaza yapmıştı" dedi. Ancak daha fazla detay vermekten kaçındı.

2013 yılındaki kazanın ardından aylarca hastanede kalan Schumacher 2014 yılı Eylül ayından bu yana evinde tedavi görüyor. Ünlü pilotun yürüyemediği ve hafıza sorunları yaşadığı iddia ediliyor.

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