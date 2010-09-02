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Ekonomi

Ferrari, araçlarını geri çağırdı

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, bu yıl ürettiği tüm "458 Italia" model araçları geri çağırdı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, bu yıl ürettiği tüm "458 Italia" model araçları geri çağırdı.
    

Son 3 ayda toplam 11 Ferrari'de nedensiz yangınların çıkması üzerine firma yetkilileri harekete geçti.

Ferrari mühendisleri rapor edilen 5 "termal kazayı" inceledi.


Cnntürk'te yer alan habere göre, yapılan inceleme sonucu Ferrari, tekerlek bombesinin montajında kullanılan yapıştırıcıda sorunun izinin sürüldüğünü belirtti.

Şirket sözcüsü, bazı durumlarda yapıştırıcının aşırı ısınabildiğini, tütebildiğini ve hatta alev alabildiğini söyledi.

Bazı ekstrem örneklerde ise yapıştırıcıdaki erime, motoru koruyan kılıfın deforme olmasına ve eksoza yakınlaşmasına ve bu da kılıfın alev olmasına neden olabiliyor.

Şirket, araçlarındaki yangını bildiren otomobil sahiplerinin söz konusu yeni modelden alacaklarını, diğerlerinin araçlarındaki sorunların ise giderileceğini açıkladı.

Ferrari'nin 458 Italia modelinin maliyeti 260 bin dolar.

Otomobille ilgili Kaliforniya, Paris, İsviçre, Çin ve adı belirtilmeyen bir yerde kazalar rapor edilmişti.

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