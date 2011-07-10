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Spor

FERRARİ ALONSO'YLA KAZANDI   SILVERSTONE (A.A)

10 Temmuz 2011 21:15

-FERRARİ ALONSO'YLA KAZANDI   SILVERSTONE (A.A) - 10.07.2011 - Formula 1'de sezonun 9. yarışı olan Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu İspanyol Fernando Alonso kazandı. Silverstone Pisti'nde toplam 52 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye 3. sırada başlayan Alonso, geride kalan 8 yarışın 6'sında birinci olmayı başaran Sebastian Vettel'e 16,5 saniye fark atarak bu sezonki ilk zaferini kazandı.  Ferrari, Red Bull ve McLaren takımlarının 3 pit-stop stratejisini benimsediği yarışta, 2 dünya şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki İspanyo pilot, mücadeleyi 1 saat 28 dakika 41,196 saniyede tamamladı. Yarışa ikinci cepten başlayan geçen yılın şampiyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel, ilk saniyelerdeki atağıyla liderliği ele geçirdi ancak ilerleyen turlarda bu pozisyonunu koruyamayınca Çin ve Kanada Grand Prixlerinin ardından 3. kez ikincilikle yetindi. ''Pole position'' avantajını koruyamayan Red Bull pilotu Avustralyalı Mark Webber, geçen yıl birinci olduğu Silverstone'da bu yıl üçüncü sırada kaldı ve 15 puan aldı. McLaren'in İngiliz pilotlarından sadece biri puan alabildi. Jenson Button, son pit-stop'unun ardından aracının sağ ön lastiği çıkınca yarışa devam edemezken, 2008 yılının Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton yarış boyunca podyumu zorlasa da dördüncülüğe razı oldu. Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa ise dürdüncü sırada başladığı yarışta iki sıra gerileyerek altıncı olabildi. Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu:   Pilotlar Klasmanı: ------------------ 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull      204 puan 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull        124      3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari        112      4. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren        109      5. Jenson Button (Britanya) McLaren         109      6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari           52       7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP        40       8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault           34       9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault             31       10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 28       11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber         25       12. Adrian Sutil (Almanya) Force India       10       13. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso    9        14. Sergio Perez (Meksika) Sauber             8        15. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso      8        16. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams    4        17. Paul Di Resta (Britanya) Force India      2          Markalar Klasmanı: ----------------- 1. Red Bull - Renault      328 puan 2. McLaren - Mercedes     218      3. Ferrari                164      4. Mercedes                68       5. Renault                 65       6. Sauber - Ferrari        33       7. Toro Rosso - Ferrari    17       8. Force India - Mercedes  12       9. Williams - Cosworth      4       

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