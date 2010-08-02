-FERRARİ, ABU DABİ'YE PARK YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin ünlü mimarlık firması Benoy tarafından tasarlanan ve tasarımında Ferrari'nin model yelpazesinden ilham alınan özel temalı parkı, 28 Ekim 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hizmete girecek. Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de kurulacak ve dünyanın ilk Ferrari temalı parkı unvanını da alacak Ferrari World Abu Dabi'nin resmi açılışına 100 günden az bir süre kala yeni özellikleri gün ışığına çıkıyor. Dünyanın en önemli mimarlık firmalarından Benoy tarafından tasarlanan, Ferrari GT'nin gövdesinin klasik çift kıvrımlı profilinden ilham alınarak yükselecek olan Ferrari World Abu Dabi, 200 bin metrekarelik çatısının altında 20'den fazla farklı atraksiyon sunacak. Ferrari World Abu Dabi, dünyanın en yaratıcı ve eğlenceli lunapark unsurlarını da barındıracak.