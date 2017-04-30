Ferrari 9 yıl sonra bir yarışa ilk iki sıradan başlayacak

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.

Rusya'nın 5 bin 848 metrelik Soçi Autodrom Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının sonuçları belli oldu.

Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon iki yarıştan birincilikle ayrılan Alman pilotu Vettel, sıralama turlarında 1.33.194'lük derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde etti.

Vettel'in takım arkadaşı deneyimli Fin pilot Kimi Raikkonen ise 1.33.253'lük süresiyle ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla Ferrari takımı, 2008 yılında Fransa'da düzenlenen etabın ardından ilk kez bir yarışa ilk iki sıradan başlama hakkı kazandı.

Mercedes takımına bu yıl katılan 27 yaşındaki Fin pilot Valtteri Bottas, 1.33.289'luk zamanlamasıyla Rusya'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkına sahip oldu.

Çin'de düzenlenen sezonun ikinci yarışını kazanan ve son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 1.33.767'lik süresiyle dördüncü sırada kaldı.

TSİ 15.00'de başlayacak Rusya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.33.194

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.33.253

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.33.289

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.33.767

5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.34.905

6. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.35.110

7. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.35.161

8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.35.285

9. Sergio Perez (Force India) 1.35.337

10. Esteban Ocon (Force India) 1.35.430