Ferrari 458 Italia'ya ödül







Ferrari'nin yeni modeli 458 Italia, İngiltere'nin önde gelen otomobil dergilerinden BBC Top Gear tarafından hem "Yılın Spor Otomobili" seçildi hem de "Yılın Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, Ferrari'nin ilk olarak 2009 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttığı arkadan itişli ve orta-arka konumlu motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen yeni modeli Ferrari 458 Italia'nın, İngilizlerin en önemli otomobil dergilerinden biri olan BBC Top Gear tarafından iki prestijli ödülle "taçlandırıldığı" belirtildi.

BBC Top Gear'ın, Ferrari 458 Italia'yı "A noktasından B noktasına en hızlı gitme konusunda yeni bir referans noktası" olarak tanımlayarak "Yılın Spor Otomobili" olarak seçtiği kaydedilen açıklamada, "Bununla birlikte 'Yılın Otomobili' unvanına da layık görülen Ferrari 458 Italia'nın bu ödülü ise 'yetenekleri kesinlikle nefes kestiği için ve aynı zamanda standartların çok üstünde bir model olması' dolayısıyla kazandığı açıklandı" denildi.

Türkiye'de 378 bin 284 eurodan başlayan anahtar teslim başlangıç fiyatıyla satılan Ferrari 458 Italia'nın, yenilikçi V8 motoru ve Pininfarina imzalı göz kamaştıran tasarım özellikleriyle ön plana çıktığı dile getirilen açıklamada, "Geliştirme aşamasında Michael Schumacher'in bizzat görev aldığı Ferrari 458 Italia, hem kompakt boyutları hem de aerodinamik yapısını ilk bakışta belli eden bir forma sahip olmasıyla da dikkati çekiyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Litre başına 127 HP güç üretimi sunabilen V8 motor, 570 HP güç ve 540 Nm'lik maksimum torkuyla sıra dışı performans verilerine imza atılmasına yardımcı oluyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyenin altında tamamlayan, 7 ileri otomatik vitesli çift kavramalı F1 tipi şanzımana ve 1380 kilogramlık boş ağırlığa sahip Ferrari 458 Italia, 325 km'lik son hıza erişebiliyor. Sınıfının en başarılı yakıt tüketim özelliklerini de 458 Italia'ya kazandıran motorun 100 kilometrede ortalama 13,7 litrelik yakıt tüketiminin yanı sıra 320 g/km'lik karbondioksit emisyon değeri, aynı zamanda çevreye değer veren teknolojik gelişimin önemini kanıtlıyor" ifadesi kullanıldı.