Ferrari 2017'ye hızlı başladı; Vettel kariyerinin 43. birinciliğini elde etti

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ve arkasındaki 4 pilot, startta yerlerini korudu.

Hamilton ve Ferrari'den Sebastian Vettel, İlerleyen turlarda diğer sürücülerden koptu. Vettel'in yaklaşık 1.5 saniye önünde olduğu 17. turda pite giren Hamilton, 4. sıradaki Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen'in gerisine düştü.

2015'den bu yana ilk birincilik

Kalan bölümde farkı daha da arttıran Vettel, 1:24.11.672'lik derecesiyle kariyerinin 43. birinciliğini elde etti. Vettel'in 9.9 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2'nci, liderin 11.2 saniye uzağındaki Bottas ise 3'üncü oldu.

Vettel böylece Ferrari'ye, 2015 Singapur Grand Prix'sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

Sezonun 2. yarışı, Çin Grand Prix'si 9 Nisan'da yapılacak.