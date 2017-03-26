T24 LogoT24 Logo
Spor

Ferrari 2017'ye hızlı başladı; Vettel kariyerinin 43. birinciliğini elde etti

2017 Formula 1 sezonunun Avustralya'da düzenlenen ilk yarışını kazanan Alman pilot Vettel, Ferrari'ye, 2015 Singapur Grand Prix'sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı

26 Mart 2017 14:27

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ve arkasındaki 4 pilot, startta yerlerini korudu.

Hamilton ve Ferrari'den Sebastian Vettel, İlerleyen turlarda diğer sürücülerden koptu. Vettel'in yaklaşık 1.5 saniye önünde olduğu 17. turda pite giren Hamilton, 4. sıradaki Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen'in gerisine düştü.

2015'den bu yana ilk birincilik

Kalan bölümde farkı daha da arttıran Vettel, 1:24.11.672'lik derecesiyle kariyerinin 43. birinciliğini elde etti. Vettel'in 9.9 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2'nci, liderin 11.2 saniye uzağındaki Bottas ise 3'üncü oldu.

Vettel böylece Ferrari'ye, 2015 Singapur Grand Prix'sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

Sezonun 2. yarışı, Çin Grand Prix'si 9 Nisan'da yapılacak.

ETİKETLER

Sebastian VettelFormula 1Ferrari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24