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Spor

Fernando yavaş yavaş alıştırılacak

Sambacı, derbiye yetiştirilecek

26 Şubat 2018 14:21

Sakatlığını yeni atlatan Fernando, sırasıyla Akhisar, Karabük ve Konya maçlarında belli sürelerle oynatılacak. Böylece Sambacı’nın, Fenerbahçe derbisine yüzde 100 hazır bir şekilde çıkması sağlanacak. Yıldız futbolcu tam tempoya yavaş yavaş alıştırılacak.

Sezon başında Manchester City’den transfer edilen ve özellikle takım savunmasına yaptığı katkıyla büyük beğeni kazanan Fernando, teknik direktör Fatih Terim’in takımın başında çıktığı ilk maç olan 24 Aralık 2017’deki Göztepe mücadelesinde sakatlanmıştı. 3-1 kazanılan karşılaşmanın son anlarında sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun, iç yan bağlarında ileri derecede yırtık olduğu ifade edilmişti.

İdmanlara başlamıştı 

Yoğun bir tedavi programının ardından geçtiğimiz hafta takımla idmanlara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusunun bir an önce eski formuna kavuşmasını isteyen Terim’in, Sambacı’yı Fenerbahçe derbisine hazırladığı öğrenildi. Tam olarak hazır olmayan 30 yaşındaki futbolcunun, kupadaki Akhisar maçında 15-20 dakika, ligdeki Karabük ve Konya sınavlarında 30-45 dakika civarlarında oynatılması düşünülüyor. Bu maçların ardından ise Fernando’nun, Fenerbahçe derbisine yüzde 100 hazır olarak çıkması hedefleniyor.

(Fanatik)

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