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Spor

Fernando Torres, Arda Turan'la takım arkadaşı oldu

30 yaşındaki yıldız futbolcu Fernando Torres, 7,5 yıl sonra altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'e döndü

29 Aralık 2014 14:08

Atletico Madrid, Milan'da forma giyen eski oyuncusu Fernando Torres ile 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaştığını açıkladı. Madrid ekibi, Torres'in İtalya'da transferin son günü olan 5 Ocak tarihinde resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.

Londra kulübünde beklentilerin altında bir performans sergileyen Torres, Chelsea formasıyla Premier League'de 3,5 sezonda çift haneli gol sayısına ulaşamadı.

Sezon başında Milan'a kiralanan Torres, İtalyan ekibinde de gol sorununa çözüm olamadı. İspanyol forvet, kırmızı-siyahlılarda 10 maçta sadece 1 gol atabildi.

 

Kaptanlıktan öğrenciliğe

 

2000-07 arası Atletico Madrid'de 244 maçta 91 gol kaydeden Torres ardından 32 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.

Torres, Atletico Madrid'de oynadığı dönemde kaptanlığını yaptığı teknik direktör Diego Simeone'nin şimdi öğrencisi olacak.

İkili, Atletico Madrid'de, birlikte 2003-05 yılları arasında forma giymişti.

Torres'in transferi karşılığında Atletico Madrid'in İtalyan oyuncusu Alessio Cerci de 18 aylığına Milan'a gitti.

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