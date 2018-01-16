Fernando: Terim'in farkını hissettik

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Fernando Reges, sakatlığını atlatarak takıma dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek şu sözleri söyledi:

"Gerçekten ciddi bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibimiz, doktorumuz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek."

Kamp ortamından oldukça memnun olduğunu dile getiren Fernando, "Arkadaşlarımla kampta tekrar bir araya gelme fırsatı bulduk. Birçok şeyi kampta paylaşıyoruz. Güzel bir şehirde kamp yapıyoruz. Antrenman şartlarımız da oldukça iyi. Tek hedefimiz var, Mayıs'ta şampiyonluk yaşamak" dedi.

Fernando'nun yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:

"Zor bir şehirden geldim. İstanbul'da da öyle olacağını düşünmüştüm ama hava şartları, insanlar ve yemekler adaptasyon şartlarımı minimuma indirdi. Kulüp çalışanları adaptasyon sürecimi hızlandırdı, taraftarlarımız da inanılmaz destek verdi.

Bu zamana kadar Tanrı'ya şükürler olsun ki büyük isimlerle çalıştım. Tekrar şükürler olsun ki yeniden büyük biri isimle çalışma fırsatı verdi bana."

"Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek"

"Rekabet seviyesi ne kadar yüksek olursa bu başarınıza yansır, takım olarak büyümenize katkı sağlar. Hocamızın gelişiyle bu rekabet daha da artacaktır. Daha iyi olmamız lazım. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. İlk yarıya başladığımız gibi ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Mayıs ayında şampiyonluk, bu nedenle de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Hedef şampiyonluk

Tecbüreli oyuncu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi ve ekledi: "Hocamızın gelişini son Göztepe maçında hissettik. Taraftar bizim 12. adamımız. Camianın hedefi şampiyon olmak. İkinci yarıda da hep yaptıkları gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Hedefimiz ortak ve bu hedefe birlikte yürümek istiyoruz."