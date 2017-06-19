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Spor

Fernando Muslera'nın tatili 'tatsız' bitti

Uruguaylı milli kaleci Fernando Muslera 3 aylık hamile eşi Patricia Callegro ile 10 gündür ‘Mavi Yolculuk’taydı

19 Haziran 2017 14:36

Galatasaray'ın filesini koruyan Fernando Muslera liglere ara verilmesinin ardından eşiyle çıktığı tatilde gerginlik yaşadı.

Uruguaylı milli kaleci Fernando Muslera 3 aylık hamile eşi Patricia Callegro ile 10 gündür ‘Mavi Yolculuk’taydı.

Çiftin kiraladığı ‘Nautilus’ adlı lüks tekne önceki gün Marmaris limanına yanaştı.İddialara göre günlük kirası 16 bin TL olan tekne kiralayan Muslera limanda gerginlik çıkardı.

31 yaşındaki Muslera'nın fotoğraflarının çekilmesini istememesi üzerine görevlilerle tarıştığı öne sürüldü.

Öte yandan 10 günlük tatile 160 bin TL ödeyen Muslera, eşi Patricia ile çekilen tatil fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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