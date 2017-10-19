Fernando Muslera'dan grev yapan meslektaşlarına destek

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da futbolcuların lig yönetimiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle başlattıkları greve destek verdi.

31 yaşındaki file bekçisi, Uruguay'daki profesyonel futbolcu sendikasının taleplerini içeren bildiriyi yayınlayarak ülkesindeki meslektaşlarına destek verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ülkesinden uzakta olsa da Uruguay’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Güney Amerika ülkesinde profesyonel futbolcular greve gitme kararı alınca, ilk destek açıklaması yapanlardan bir tanesi sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi oldu.

"Talepleri yerine getirin"

Futbol sendikasının tanınması ve lig yönetiminin yapısının değiştirilmesini isteyen futbolcular, talepleri kabul edilinceye kadar maçlara çıkmama kararı aldı. Yönetimde temsil sorunu yanında ligin imaj haklarından kendilerine gerekli ödeneğin ayrılmadığını da savunarak ‘Sendikanın taleplerini yerine getirin’ diyen futbolculara destek verenler arasında Barcelona’nın yıldız futbolcusu Luis Suarez de var.

Luis Suarez de topa girdi

Luis Suarez de sendikanın taleplerini dile getiren metni sosyal medya hesabından yayınlayarak ‘Her zaman sizinleyiz’ diye yazdı. Bir yıldır taleplerini ileten ancak sonuç alamayan Uruguay 1 ve 2. ligi futbolcuları, zaman zaman maçlarda protestolara başvururken, çeşitli eylemler yapıyor. Muslera ve Suarez gibi ülkenin milli futbolcularına, kendilerine verdikleri destek nedeniyle de geçtiğimiz hafta açtıkları pankartla teşekkür ettiler.

Bir ay kadar sürebilir

Parlamentonun da gündemine gelen ve konuyla ilgili görüşmeler yapılan grev yüzünden ülkede bu hafta maç oynanmayacağı belirtiliyor. Anlaşma sağlanmadığı takdirde 1 aylık süre zarfında grevin devam edebileceğine, eğer acil bir çözüm olursa tekrar maçların başlayabileceğine dikkat çekiliyor. Uruguay 1. Ligi’nde şu an yedinci hafta tamamlanmış durumda.