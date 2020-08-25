Fernando Muslera'ya lisans çıkartılmadı

Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni sezonun ilk yarısı için lisans çıkarmadı. 14 Haziran'da ayağı kırılan Muslera, Ocak 2021’de dönecek.

Yeni transferler hariç, 2020-21 sezonunun ilk yarısında kadroda yer alacak futbolcuların lisanslarını çıkaran sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı kaleciye lisans çıkarmadı. Bu kritik kararın, Muslera’nın teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşme sonucunda alındığı belirtildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 14 Haziran 2020’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ayağı kırılan Muslera, tedavisinin devam ettiğini hatırlatarak, "Tedavim sona erdikten sonra tam olarak hazır hale geldiğimde oynamak istiyorum. Onun için de ocak ayından önce oynamam zor" dedi.

Terim de bu gelişme üzerine yönetimle temasa geçip, Uruguaylı kaleciye lisans çıkarılmamasını istedi. Fernando Muslera’nın aralık ayında takımla çalışmalara başlaması beklenirken, Uruguaylı kaleciden boşalan kontenjana yeni bir yabancının alınıp alınmayacağı şimdilik belirsiz.