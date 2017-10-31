"Fernando Muslera ve Mathieu Valbuena 'küfür' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilecek" iddiası

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera hakeme küfrettiği şüphesiyle; Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena da rakip takım teknik direktörüne küfrettiği şüphesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edileceği ve iki futbolcunun da ilgili görüntülerinin yayıncı kuruluştan talep edileceği ileri sürüldü.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, Beşiktaş-Başakşehir maçında ettiği küfrün yayıncı kuruluş görüntüleriyle tespit edilip 6 maç ceza alması üzerine Galatasaraylı Muslera ve Fenerbahçeli Valbuena’nın da PFDK’ya sevk edileceği iddia edildi.

Sporx’in haberine göre düne kadar talimatta olmadığı için benzer eylemler konusunda disiplin işlemi yapamayan ancak geçen hafta deliller maddesine, “Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde resmi yayıncı kuruluş görüntüleri izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilir” ilavesinin yapılmasının ardından Galatasaray kalecisi Muslera’nın Trabzonspor maçında hakeme; Fenerbahçeli Valbuena’nın da Kayserispor maçında rakip takım teknik direktörüne karşı küfür şeklinde algılanan sözleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dikkatinden kaçmadı.

TFF Hukuk Müşavirliği’nin her iki oyuncuyla ilgili farklı kamera açılarından görüntüleri yayıncı kuruluştan istediği öğrenildi.

İçtihati PFDK belirleyecek

Talimatta yaptığı değişiklikle bundan böyle Valbuena ve Muslera gibi gündeme gelen vakaları PFDK’ya gönderme kararı alan federasyon, bu maddenin uygulanması konusunda da PFDK’nın içtihatine göre hareket edecek.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Valbuena ve Galatasaraylı Muslera’nın kameralara yansıyan sözlerinden dolayı her iki futbolcuyu da bu akşam saatlerinde “sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı” PFDK’ya sevk edecek.

PFDK’ya sevklerin ardından TFF de Valbuena ve Muslera ‘dan savunma isteyecek. PFDK, perşembe günü yapılacak olan toplantıda hem talimat değişikliği ile ilgili (sözde eylemler konusunda) içtihatini belirleyecek hem de Valbuena ve Muslera kararını verecek.

Bir benzeri ‘ertelemede’ yaşandı

Geçmişte ‘erteleme maddesi’ ile ilgili Fahri Gültekin başkanlığındaki disiplin kurulu, “Erteleme, disiplin kurulunun gündeminde olmaz” diyerek hiçbir erteleme kararı talebini kabul etmeyerek bu yönde bir içtihat belirlemişti ve PFDK’nın erteleme olayını üzerinden atmasının ardından ‘erteleme taleplerine’ yalnızca Tahkim Kurulu bakmıştı.