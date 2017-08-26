Fernando Muslera: Taraftar 12'nci adam gibi destekledi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 3'üncü haftasında aldığı 3'üncü galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, maç sonrası taraftarların desteğine dikkati çekti.

Tolga Ciğerci'nin attığı 2 golle maçın adamı olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, gol yememelerinin önemine vurgu yaptı.

Fernando Muslera, maç sonrası yayıncı kuruluşa

şunları kaydetti:

Gol yemememiz çok önemliydi. İlk maçtan beri hep bunu düşünüyorduk. Gol yememeliydik. Sonuçta karşınızda bir rakip var ve iyi takımlarla oynuyorsunuz, iyi oyuncuları var, gol de yiyebiliyorsunuz. Bugün şükürler olsun ki gol yemedik.

Taraftara ayrı bir parantez açmamız lazım. Taraftarımız çok iyiydi. Her zaman söylüyorum, iyi günde ve kötü günde yanımızda olsunlar. Bir 12'nci adam gibi bugün bizi desteklediler. Yine çok iyilerdi, rakip üzerinde de çok iyi baskı yaratıyorlar.

"Şampiyon olursak barbekü partisi vereceğim"

Hafta içi bir tekne organizasyonumuz vardı. O anlık, o organizasyona özel bir açıklamaydı. Hep mütevazı olmamız lazım, hep çok çalışmamız lazım. Şampiyon olursak, 10-15-20 tane barbekü partisi veririm. Ancak şimdi çok çalışmamız ve ayaklarımızın yere basması lazım.

Maçın yıldızı olarak tek oyuncuyu değerlendirmek doğru olmaz. Oynayan-oynamayan tüm oyuncuların desteği çok önemliydi. Gol atan oyuncular bir adım daha öne çıkar, isim vermem gerekiyorsa Tolga Ciğerci'yi söyleyebilirim.