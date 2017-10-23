Fernando Muslera: Sarı kartlar adil mi diye tekrar izlemek gerekli!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ligin 9. haftasında oynanan ve golsüz sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından hakem yönetimine dikkati çekerek, "Gösterilen sarı kartlar adil mi değil mi diye bir daha izlemek gerekiyor" dedi.

Maçın başında yakaladıkları pozisyonlara dikkati çeken başarılı file bekçisi, 10 kişi kaldıktan sonra defans yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Muslera'nın derbinin ardından açıklaması şöyle:

"Maça iyi başladık. Badou ve Fernando'yla beraber iyi toplar çıkardık. Baskıları doğru zamanlarda yaptık. Gomis'le kaçırdığımız pozisyonlar da var.

Gösterilen sarı kartlar var bir de. Bu sarı kartlar adil mi değil mi bir daha izlemek gerekiyor.

Fenerbahçe büyük bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez defans yapmak zorunda kaldık."