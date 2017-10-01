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Spor

Fernando Muslera: Gole vereceğimiz reaksiyon çok önemliydi; birlik olarak önemli bir galibiyet aldık

"Mariano'nun ilk yarıdaki pozisyonu penaltıya daha yakındı"

01 Ekim 2017 00:34

Süper Lig'in 7. haftasında Karabükspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, karşılaşma sonunda "Gole vereceğimiz reaksiyon çok önemliydi, birlik olduk ve önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

İlk yarıda Mariano'nun Seleznyov'a yaptığı pozisyonun, Maicon için çalınan penaltı düdüğünden daha çok penaltıya yakın olduğunu söyleyen Muslera, şunları kaydetti:

"Mutlaka ağır çekimde pozisyonu göreceklerdir. İçtenlikle söyleyebilirim ki penaltı değildi. Mariano'nun ilk yarıdaki pozisyonu ondan daha çok penaltıydı. Galatasaray yıllardır böyle zorluklarla karşılaşıyor. Vereceğimiz reaksiyon çok önemliydi, biz de birlik olarak önemli bir galibiyet aldık."

"Birlik oldukça inancımız artıyor"

"Birlik olduğumuz sürece şampiyonluk yolunda daha da sağlam adımlar atarak yolumuza devam edeceğimize dair inancımız artıyor.

Umarım taraftarın mutluluğu böyle devam eder. Artık bir alışkanlık oldu maç sonu beni çağırmaları. Onlarla birlik oldukça daha da güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz."

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