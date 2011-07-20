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Spor

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2011 02:44

-FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Galatasaray, Lazio'dan Uruguaylı file bekçisi Nestor Fernando Muslera ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında, ''Profesyonel futbolcu Nestor Fernando Muslera ile şirketimiz arasında varılan mutabakata göre; futbolcuyla 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcuya her sezon için 2 milyon Avro ödenecektir'' denildi. Öte andan sarı-kırmızılı ekip, Lorik Cana ile yapılan takas nedeniyle Lazio Kulübü'ne herhangi bir ödeme yapmazken, Muslera'nın federatif haklarında pay sahibi olan Uruguay ekibi Wanderers Montevideo'ya 6 milyon 750 bin Avro ödeyecek. Açıklamada, ''Futbolcunun federatif haklarının tamamen kulübümüze devri karşılığında Wanderers Montevideo'ya 3 yıllık vadeye yayılacak şekilde 6 milyon 750 bin Avro miktarında ödeme yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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