T24 LogoT24 Logo
Spor

Fernando Muslera: Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok

''Hala ligin üst sıralarındayız''

17 Aralık 2017 22:16

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muslera, “Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok” dedi.

Muslera, “Bugün zor bir rakiple oynadık, inanılmaz iyi savunma yapan, topun arkasına 10 kişi geçen, birbirine bağlı bir takımla oynadık. İlk yarının son anlarında bir anlık konsantrasyon sorunu ve sonrasında kalemizde iki gol gördük” dedi.

Deneyimli kaleci, “Buradan felaket senaryoları çıkartmamıza gerek yok, hala ligin üst sıralarında yer alıyoruz. Ben de maçın son dakikalarında gol bulmak için hücuma çıktım ancak olmadı. Dediğim gibi felaket senaryosuna gerek yok, çok zor bir rakibe karşı oynadık” ifadelerini kullandı ve “Yeni oluşan bir takımız, ilk 8 haftada rakiplerimiz bizi iyi analiz edemiyordu ama haftalar geçtikçe bizi analiz etmeye başladılar. Biz hücum takımıyız ve rakibimiz de buna göre strateji geliştiriyor. Kontraataklardan ve yan toplardan goller yedik. Bu durumu telafi edebiliriz, bütün takım ne yapmak istediğimizin bilincinde” diye ekledi.

ETİKETLER

MusleraGalatasarayMağlubiyetaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24