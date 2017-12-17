Fernando Muslera: Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muslera, “Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok” dedi.

Muslera, “Bugün zor bir rakiple oynadık, inanılmaz iyi savunma yapan, topun arkasına 10 kişi geçen, birbirine bağlı bir takımla oynadık. İlk yarının son anlarında bir anlık konsantrasyon sorunu ve sonrasında kalemizde iki gol gördük” dedi.

Deneyimli kaleci, “Buradan felaket senaryoları çıkartmamıza gerek yok, hala ligin üst sıralarında yer alıyoruz. Ben de maçın son dakikalarında gol bulmak için hücuma çıktım ancak olmadı. Dediğim gibi felaket senaryosuna gerek yok, çok zor bir rakibe karşı oynadık” ifadelerini kullandı ve “Yeni oluşan bir takımız, ilk 8 haftada rakiplerimiz bizi iyi analiz edemiyordu ama haftalar geçtikçe bizi analiz etmeye başladılar. Biz hücum takımıyız ve rakibimiz de buna göre strateji geliştiriyor. Kontraataklardan ve yan toplardan goller yedik. Bu durumu telafi edebiliriz, bütün takım ne yapmak istediğimizin bilincinde” diye ekledi.