Fernando Alonso Formula 1'i bırakıyor

Fernando Alonso, 2018 sezonunun ardından Formula 1'den emekli olacağını açıkladı. 2015'te McLaren'a geçmesinin ardından podyum ve galibiyet savaşından uzakta kalan Alonso, geride kalan 3.5 yılda istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Honda motoruyla yaşanan sorunlar ve bu yıl Renault motoruna geçilmesine rağmen aracın yeterli hızda olmaması Alonso'nun sabrını taşırdı ve İspanyol sürücü hem takımdan hem de Formula 1'den emekli oldu.

Alonso sosyal medyada yayınladığı videosunda şunları şöyledi:

"Bu harika sporda 17 harika yıl geçirdim ve artık bir değişiklik yapma vaktim geldi. İnanılmaz sezonların her birinden zevk aldım. Bu sezon katılacağım birkaç F1 yarışı daha var ve bunlara her zamankinden daha büyük bir adanmışlık ve tutkuyla katılacağım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Hayatımın en mutlu zamanlarından birisini yaşıyorum, artık yeni maceralar için yola çıkma vakti"

İki dünya şampiyonluğu

2005 ve 2006 yıllarında Renault takımı ile dünya şampiyonu olmayı başaran Alonso, Michael Schumacher'e karşı şampiyonluk sevinci yaşayarak tüm dünyada sesini duyurdu.

Alonso, 2007'de McLaren'e, 2010'da Ferrari'ye, 2015'te tekrar McLaren'e takımına geçti ancak bir daha şampiyonluk elde edemedi. İspanyol pilotun FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) kariyerine devam etmesi bekleniyor.