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Spor

Fernandez, ikinci kümeye düştü

Bir ara adı Galatasaray ile anılan Luis Fernandez, ikinci kümeye düştü

04 Ocak 2009 02:00

Bir ara adı Galatasaray ile anılan Luis Fernandez, ikinci kümeye düştü.

1984 Avrupa şampiyonu Fransa’nın en önemli oyuncularından birisi olan ve Espanyol ile Paris Saint Germain’i çalıştırdığı dönemlerde ilginç mimikleriyle futbolseverlerin zihnine kazınan Fernandez, Fransa İkinci Lig takımlarından Stade De Reims’in başına geçti.

Ligde son sırada bulunan ve zor günler geçiren Reims, 1950 ve 60’lı yıllarda Fransa futboluna damga vurmuş ve Raymond Kopa ve Just Fontaine gibi efsane oyuncuları yetiştirmişti.

1956 ve 1959’da Şampiyon Kulüpler Kupası’nda finale yükselen Reims, her iki finalde de Real Madrid’i geçememişti.

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