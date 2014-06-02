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Spor

Fernandes, Rusya yolcusu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli oyuncu Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova ile sözleşme imzaladı

02 Haziran 2014 22:09

Beşiktaş’tan ayrılan Manuel Fernandes,  Lokomotiv Moskova kulübü ile bugün resmi sözleşme imzaladı. Fernandes'in, kaç yıllık mukaveleye imza attığı ve alacağı ücret açıklanmazken, 4 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Lokomotiv Moskova Sportif Direktörü Kirill Kotov, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Fernandes'in mükemmel tekniği ve yüksek futbol zekası olduğunu belirterek, "Bu transferle, orta alanımızdaki yaratıcılığımızı güçlendirmiş olduk. Fernandes'in "Lokomotif" gibi bir atak oyunu getireceğine eminiz. Bu da Avrupa için çok önemli" dedi.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu transferden herhangi bir bonservis ücreti kazanamayacak.

 

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