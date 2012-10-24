Fernandes merak edilenleri cevapladı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Fernandes, Türkiye, Quaresma, takım ve taraftar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Sezon başında beri övgüler alan siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes merak edilen sorulara cevap verdi.

Türkiye'de mutlu mu?

Beşiktaş'ta oynamaktan çok hoşlanıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Bu kulüp bana çok benziyor kişiliğimi yansıtıyor.

Sözleşmesini uzatacak mı?

Benim kişiliğimi tarif eden bir kulüp bunu söylediğimde aslında baya birşey anlatmış oldum. Şuan daha çok konuşabileceğimiz sorunlarımız var zor bir dönemden geçiyoruz. Daha önümüzde 1.5 senemiz var daha iyi sonuçlar aldığımızda otururur konuşuruz bunları.

Milli Takım için ne düşünüyor?

İki takımda benim için önemli. Milli Takım'a güveniyorum. Seçimi yapan ben değilim ve seçimi yapan insanlara güvenim tam ve herkesin güvenmesi gerekiyor. Burada önemli olan kulüptür. Kulüpte olan performansı mı sürdürmek istiyorum ve kulübüme katkı yapmak istiyorum. Kulüpte yaptıklarınız milli takıma seçilmenizi sağlıyor.

Quaresma ile küstüler mi?

Şimdi Quaresma ile hiçbir problemimiz yok hiçbir zamanda olmadı. İlişkimiz her zaman seviyeli oldu. Çok iç içe bir ilişkimiz olmadı zaten umarım problemleri en kısa zamanda çözülür hem kulüp hem de Quaresma için en iyisi bu olur.

Qauresma bu takımda oynarsa ben oynamam dedi mi?

Ben futbolcuyum. O olmuş bu olmuş benim öyle bir söz söyleme hakkım yok. Sevsem de sevmesem de kim gelirse gelsin ben top oynarım. Takıma gelen oyunculara ben karar veremem.

Avrupa futbolu ile Türkiye'deki futbol arasındaki fark ne?

Türkiye'de kesinlikle kalite eksikliği yok. Futbolcu ve oynanan futbol olarak. İspanya ve İngiltere'de oynadım oradaki yaptırımlar daha farklı. Burada disiplinle ilgili bazı eksiklikler olabiliyor. Türkiye'de futbol dışı etkenler futbola çok yardımcı olmuyor. Ama kalite olarak Türkiye'de hem oyuncular hem de futbol kaliteli.

Hangi oyuncularla birlikte oynamak ister?

Kesinlikle Barcelona'da oynamak isterdim. Topun neredeyse fazla koşmadan ve yorulmadan maçı bitiriyorlar. Diğer rakipler sürekli koşarak topu almaya çalışıyorlar ve yoruluyorlar. Kesinlikle Barcelona'da oynamak isterdim.

Iniesta taraftarıyım benim pozisyonumda oynamasından dolayı. Messi ön plana çıkabilir ama Iniesta benim için çok önemli kıvrak ve futbol zekası çok yüksek.

Messi mi Ronaldo mu?

İki oyuncuda hücum oynuyor. İkisine birden bakıyorsunuz bir hafta birisi 3 gol atıyor diğeri öbür hafta 3 gol atıyor. Kişilerin zevkine göre değişir bu tamamen zevk meselesi.

Kimse dört dörtlük değil. Kendisiyle ilgili özeleştirisi var mı?

Çok şey var değiştirmek istediğim. Daha çok kafa toplarını alabilirim daha çok gol atabilirim. Daha çok defansif yönümü geliştirebilirim. Gerçekten çok değiştirmek istediğim şey var.

Beğendiği yönleri neler?

Kendime olan inancımı ve güvenimi kaybetmiyorum. Kendinize olan aşırı güven size kötü yansıyabilir. Ben sahada bir hareket yapınca diğerini ve sonrakini yapabiliyorum. Kendime güvenim sahadaki en büyük avantajım.

Duran toplar için ne düşünüyor?

Değişik bir stilim olduğunu bana herkes söylüyordu. İdmanlarla birlikte bunları dahada geliştirdim. Duran toplardan iyi yararlanıyoruz ve kendimi ben de geliştirdim. Takım olarak duran toplarda daha iyiyiz.

Türkiye'de en beğendiği oyuncular ve kaleci?

Kaleci olarak 3 büyüklerin kalecisi. Volkan, Muslera, MecGregor. Oyuncu olarak Selçuk İnan, Trabzonspor'dan Olcay Adın, Fenerbahçe'den Cristian, Bursaspor'dan Batalla

Fernandes futbolcu olmasa ne olmak isterdi?

Eğitimime devam ederdim ama yine sporla iç içe olurdum.

Mourinho ona göre de Dünya'nın en iyisi mi?

Guardiola, Ferguson, Arsen Wenger bu hocalar takımlar yapmışlar birçok takım hemde oyuncular yetiştirmişler. Daha birçok hoca olabilir ama bu isimleri çok net olarak söyleyebilirim.

Fernandes'i en çok ne kırdırır?

Hakemlerin yanlış kararları beni çok kızdırır.

Avrupa hakemleri ve Türk hakemleri için ne düşünüyor?

Hepsi aynı şekilde yanlış yapıyor. Sonuç olarak biz takım olarak etkilendiğimiz için bize yansıyor ve olan bize oluyor. Bu yüzden çok sinirleniyorum.

Özel hayatında nelere sinirleniyor?

Trafik. Trafik yoğunluğu canımı en çok sıkan sorunlar arasında...

Hayatındaki en önemli 3 şey nedir?

Ailem, arkadaşlarım ve sağlık.

Kaç yaşına kadar futbol oynamayı düşünüyor?

Tek bildiğim şey futbol oynamak ve vücudum el verdiği sürece futbol oynamak.

En sevdiği yemek?

Hepsi. Türkiye'de ise kebabı çok seviyorum.

Müzikle arası nasıl?

Türkçe müzik fazla dinlemiyorum ve isimlerini çok bilemiyorum.

En çok neyden korkuyor?

Örümcekleri sevmiyorum. Büyük korkularım yok ama.

Maçtan önce özel olarak yaptığı birşey var mı?

Maçtan önce yaptığım özel birşey yok. Yapacağım birşeyin futboluma etki edeceğini düşünmüyorum.

Telefonu çok kullanıyor mu?

Çok telefon kullanan birisi değilim ama maçtan bir sonraki gün annemi ararım.

Türkiye'de neleri seviyor?

Trafik hariç Türkiye'ye bayılıyorum. Türkiye'de herkes yardımsever ve insanlar çok iyi. Size yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sigara, alkol, gece hayatı, seks futbolcunun performansını en çok düşürün bunlardan neler?

Bence içki ve uyku. Az uyumak bunları çok etkiliyor.

Boş zamanlarından neler yapıyor?

Spor salonuna gidiyorum ve dinleniyorum.

Hediye almayı mı daha çok seviyor vermeyi mi?

Genelde herkes almayı sever ama sevdiğim insanlara hediye verdiğimde onların yüzündeki ifadeyi görmeyi çok seviyorum.

Beşiktaş tarftarını iki kelime ile anlatsa neler söyler?

Çok aşıklar. Takımlarına gerçekten aşıklar.

Taraftarın baskısını hissediyor mu?

Yenik duruma düşmemize rağmen bizi desteklediler. Trabzon maçında ilk yarı iyi oynadık ama soyunma odasına geride girdik buna rağmen desteğe devam ettiler. İkinci yarı çok iyi oynadık ama onlara galibiyet veremedik onlarda bizim mücadelemizi gördüler ve maç sonunda bizi alkışladılar. Biz onları göremediğimiz zaman çok üzülüyoruz ve her maçta stadı doldurmalarını istiyoruz.