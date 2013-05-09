Fernandes: Kız arkadaşıma o...u deyip suratına pet şişe fırlattılar

Beşiktaş’ta krize neden olan Manuel Fernandes’in kadın dövdüğü iddialarında, tarafların ifadeleri ortaya çıktı. Buna göre Portekizli futbolcu da kendisinden şiddet gördükleri gerekçesi ile polise başvuran Gülşah Ö. ve Damla Ç.’den iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Olay gecesi aynı evde siyah beyazlı yıldızın kız arkadaşının da bulunması ise şaşkınlık yarattı. Manuel Fernandes, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde alınan ifadesinde özetle şunları söyledi:



‘Onlarla eğlenirken tanıştım’



Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Fernandes'in ifadesi şöyle:

03 Mayıs 2013 gecesi Reina’da eğlenirken Öykü Özer ve Seda Parseker isimli daha önceden tanıdığım ve buluşmak üzere sözleştiğim arkadaşlarım yanıma geldi. Hep birlikte eğlenirken, isimlerini sonradan öğrendiğim Gülşah Ö. ve Damla Ç. gelerek masamıza oturdular. Sonra Gayrettepe’deki Masquarade’ye gittik. Yorgun olduğumuz için 10-15 dakika durup alkol almadan çıktık, çünkü, 4-5 saat sonra Eskişehir maçı için yola çıkacaktık. Buradan Fulya’daki evime geldik. Ben kız arkadaşım Seda Parseker ile birlikte odama çekildim. kapının çalındığını duydum. Arkadaşlarım kapıyı açtılar ve ben ‘Kızlar burada kalacaksa salonda otursunlar’ dedim. Sonra tekrar odama döndüm. İçeriden tartışma sesleri duyunca kız arkadaşım Türkçe bildiğinden kendisi hakkında ileri geri konuşulduğunu söyleyerek kızların yanına gitti. Kız arkadaşım bana, beyanların kendisine, ‘O...’ dediğini ve suratına pet şişe fırlattığını söyleyince de arkadaşlarıma ‘Bu kızları siz getirdiniz, siz gönderin dedim.’ Odama geçtik. Kız arkadaşımla uyuduk. Daha sonra hakkımda iftira atılmış olduğunu öğrendim.”



Tartışma ayakkabı yüzünden çıktı!



Fernandes’in kız arkadaşı Seda Parseker ise ifadesinde, “Bayanlar içeri girerken Öykü isimli arkadaşımın onlara, ‘Ayakkabılarınızı çıkartır mısınız?’ dediğini duydum. Çantamı almaya gittiğimde bayanlardan biri bana, ‘Hangi o... bana ayakkabını çıkart dedi’ dedi. Bu esnada esmer olan kız, elindeki su şişesini bana fırlattı. Gürültü üzerine Fernandes geldi. Bunun üzerine kızlar Fernandes’e de ‘İngilizce olarak küfretmeye başladı. Güvenliği çağırdık” diye konuştu.

Kadınlar o geceyi anlattı



.Şikayetçi kadınlardan Gülşah Ö., olaydan önce siyah beyazlı oyuncu ve 4-5 arkadaşıyla birlikte alkollü olarak Fulya’daki evine gittiklerini ifade etti.

Fernandes’in saldırısına uğradığını iddia eden kadınlardan Gülşah Ö. ifadesinde, muhasebeci olduğunu söyleyerek şunları anlattı: “Reina’da Fernandes’le karşılaştım. Alkollü olarak 4 kız 5 erkek buradan birlikte ayrıldık. VIP bir arabaya bindik. Fernandes’in evi olduğunu öğrendiğim Fulya’daki Selenium Twins’e geçtik. Ben ve arkadaşım Damla Ç., Fernandes’in ikametine çıkmak istemedik.

Taksi beklerken mekandan birlikte ayrıldığımız Fernandes’in arkadaşları gelerek taksi şoförüne para verdi ve gönderdi.



‘Fernandes'i arkadaşları zor durdurdu'



Bizi ikna ederek yukarı çıkardılar. Fernandes kız arkadaşıyla Portekizce bir şeyler konuşmaya başladı. Sonra konuşmayı keserek yanıma geldi. Beni itekledi. Tekmeyle vurmaya başladı. Ben yere düşünce kafamı yere vurdu.. Fernandes’in arkadaşları gelerek beni elinden kurtarmaya çalıştı. Bu esnada arkadaşım Damla’yı da dışarı attılar. Uzun süre çantalarımızı vermediler. Fernandes bize saldırmaya çalışıyordu. Arkadaşları güçlükle engelledi.”



'Arkadaşımı bırakıp bana vurmaya başladı'



Damla Ç. de ifadesinde muhasebeci olduğunu söyleyerek, “Fernandes Gülşah’ı itekledi ve tekme vurmaya başladı. Arkadaşım yere düşünce kafasını yere vurmaya başladı. Ben koşarak arkadaşım Gülşah’ı, Fernandes’in elinden kurtarmaya çalıştığımda, arkadaşımı bıraktı ve bana tekmeyle vurmaya başladı” dedi.



Kızların ilk vukuatları değilmiş



Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Gülşah Ö.’nün 2011 yılında Nişantaşı’nda bir barda erkek arkadaşı tarafından darp edildiği, Beyoğlu’nda 4 kişi tarafından darp edildiği, Esenyurt’ta erkek arkadaşının tecavüzüne uğradığı yönünde kaydı olduğu belirtildi.

Damla Ç.’nin de 2011’de Bakırköy’de erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi nedeniyle emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.



Aybaba: Fernandes'in kadın döveceğine inanmıyorum



Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, kadın dövdüğü iddia edilen futbolcusu Fernandes’in böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyledi. Portekizli futbolcunun gezmeyi ve eğlenmeyi sevdiğini kaydeden Samet Aybaba, “Olay şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Eğer devamında bir şey çıkarsa, talimata göre ceza da verilir” dedi.



Siteden açıklama yaptı



Beşiktaş’ın resmi sitesinden Fernandes adına bir açıklama yayımlanarak, “Medyada hakkımda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ve kesinlikle asılsızdır. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı..