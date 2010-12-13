-FERNANDES İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, İstanbul'a geldi. Iberia Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a gelen Portekizli futbolcuyu, Atatürk Havalimanı'nda yöneticilerden Serdal Adalı, Cengiz Zülfikaroğlu ve bir grup taraftar karşıladı. Fernandes, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Ricardo Quaresma ile daha önce görüştüğünü belirterek ''Çok önemli bir kulüp, çok iyi futbolcuları var. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım'' dedi. ''Beşiktaş'ta hedefleriniz ne olacak?'' şeklindeki soru üzerine de Portekizli oyuncu, ''Şampiyonluk ve kulübün içinde bulunduğu bütün müsabakaları kazanmada yardımcı olmak istiyorum'' yanıtını verdi. Fernandes, Beşiktaş taraftarıyla ilgili bir soru üzerine de, ''Ricardo ile görüştüm. Ricardo buraya transfer olduktan sonra internetteki görüntülerini izledim. Çılgın olduklarını biliyorum. Ben de onlarla buluşmak için hevesle bekliyorum'' dedi. ''Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayacak mısınız?'' şeklindeki soruya da Fernandes, ''Buraya gelme amacım da bu. Şampiyonluk kazanmaya yardımcı olmak'' şeklinde konuştu. Bu arada, Manuel Fernandes'in izleyen basın mensupları ve karşılayan taraftarlar izdihama neden oldu. Kalabalık nedeniyle havalimanından bir süre çıkamayan Fernandes, daha sonra taraftarların tezahüratları eşliğinde kendisini otele götürecek araca bindi. Portekizli futbolcu yarın sabah Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecek. 5 Şubat 1986 doğumlu olan Fernandes, orta sahada görev yapıyor. Futbola Benfica'da başlayan Portekizli futbolcu, Porsmouth, Everton ve Valencia takımlarında forma giydi. 1.75 metre boyundaki Fernandes, 6 kez (A), 22 kez de ümit milli takımda oynadı.