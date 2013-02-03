Fernandes: Hocama saygısızlık yaptım

Beşiktaşlı Fernandes, Karabükspor maçında yaşanan olayla ilgili açıklamalar yaptı.



Karabükspor maçında oyundan çıkarken Teknik Direktör Samet Aybaba'nın elini sıkmayan Beşiktaşlı futbolcu Fernandes basın toplantısı düzenledi.

"Maçta hocamıza bir saygısızlık yaptım" diyerek itirafta bulunan Fernandes şunları söyledi:

"Maç içinde anlık gelişen bir olaydı. Yaşadıklarımız hocamla aramdaki ilişkileri etkilemez. Bu konudaki söylemlere son verilmesini istiyorum. Daha fazla yazılmasını istemiyorum. Dedikodulara son vermek için basın toplantısı yapma gereği duydum. Hiçbir oyuncu oyundan alınmaktan hoşnut olmaz. Ben de hoşnut olmam. Ama bunun takdiri hocamıza aittir."