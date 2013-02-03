T24 LogoT24 Logo
Spor

Fernandes: Hocama saygısızlık yaptım

Samet Aybaba'nın elini sıkmayan Beşiktaşlı Fernandes "Maçta hocamıza bir saygısızlık yaptım" dedi

03 Şubat 2013 16:43

Beşiktaşlı Fernandes, Karabükspor maçında yaşanan olayla ilgili açıklamalar yaptı.
 
Karabükspor maçında oyundan çıkarken Teknik Direktör Samet Aybaba'nın elini sıkmayan Beşiktaşlı futbolcu Fernandes basın toplantısı düzenledi.

"Maçta hocamıza bir saygısızlık yaptım" diyerek itirafta bulunan Fernandes şunları söyledi:

"Maç içinde anlık gelişen bir olaydı. Yaşadıklarımız hocamla aramdaki ilişkileri etkilemez. Bu konudaki söylemlere son verilmesini istiyorum. Daha fazla yazılmasını istemiyorum. Dedikodulara son vermek için basın toplantısı yapma gereği duydum. Hiçbir oyuncu oyundan alınmaktan hoşnut olmaz. Ben de hoşnut olmam. Ama bunun takdiri hocamıza aittir."

ETİKETLER

fernandesbeşiktaşsamet aybaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24