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Spor

Fernandes Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

İddialara göre Fenerbahçe Fernandes'e karşılık Sezer ve Stoch'u öneriyor

26 Nisan 2013 15:26

Beşiktaş'ın ortasaha oyuncu Manuel Fernandes'in, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçını izlemek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelmesi dedikodulara yol açtı.

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica ile yaptığı mücadeleyi sarı-lacivertli taraftarların arasında 90 dakika boyunca büyük bir heyecanla takip etti. Fernandes, ülkesi Portekiz'in temsilcisi Benfica'nın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçta yakın çevresindekilerin meraklı sorularına da maruz kaldı.Taraftarların "Fernandes Fenerbahçe'ye gelir misin" sorularına cevap vermeyerek, gülümsemekle yetinen  Portekizli oyuncu Fenerbahçe'ye geleceği dedikodularına neden oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, iki kulüp yöneticilerinin bu transfer için konuştukları ve Fernandes'e karşılık Fenerbahçe'nin Sezer ve Stoch'u önerdiği iddia edildi. Sezer'in daha önce de Beşiktaş tarafından istendiği bilinirken, Stoch'un da pazarlığın içine dahil olması bu takasın gerçekleşme ihtimalini güçlü kılıyor.

Aykut Kocaman'ın Cristian'ı oynattığı bölgede daha etkili bir isim düşündüğü ve bunun için Fernandes'in çok ideal olduğu yorumları yapılırken, Slovak oyuncu Stoch'un ise Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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