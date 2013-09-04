Fernandes, Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Fernandes konusunda açıklamalarda bulundu. Orman, "Fenerbahçe dost camiamız, onların da böyle bir talepleri yok. Yalan, düzenle her zamanki gibi ortaya bir şeyler atıyorlar" şeklinde konuştu.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İnegöl Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında konuştu.

Fenerbahçe'nin Fernandes ile ilgilendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Fenerbahçe'nin dost camia olduğunu ve böyle bir taleplerinin olmadığını söyleyen Orman, "Beşiktaş, iyi gitmeye başladığı sürece her dakika takımda bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Fernandes'in Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti yok, Beşiktaş'ın da Fernandes'i bırakmaya niyeti yok" dedi.

Orman, "Fenerbahçe dost camiamız, onların da böyle bir talepleri yok. Yalan, düzenle her zamanki gibi ortaya bir şeyler atıyorlar" şeklinde konuştu.

Orman ayrıca şunları kaydetti:

"Bilmenizi istiyorum şu anda geldiğimiz noktaların hepsi planlamış, üzerinde çalışılmış stratejik olarak hepsi dakika dakika planlanmış şeylerdir. Daha gelmek istediğimiz noktanın yüzde 10'nu gelmedik. Daha önümüzde çok yol var. Bunları uzun seneler içerisinde yapmayacağız. Kısa zamanda yapacağız. Ne söylüyorsak yapabiliyoruz. Söylemeden de konuşmuyoruz.

Maalesef Beşiktaşlılar yalana çok çabuk inanıyorlar, ama ben size her zaman doğruları söyledim. Tekrar doğruları söylemeye devam edeceğim. Allah nasip ederse en kısa zamanda stadımızı bitireceğiz ve başkalarının iddia ettiği gibi açılışta da söyledim gibi Beşiktaş 3 büyükler değil de Türkiye'nin tek büyük takımıdır. Bunu herkese göstereceğiz.

İyi bir sezon başlangıcı yaptık. Önümüzde daha çok maçlarımız var. Hep böyle güneşli günler olmayacak. Yağmurlu günlerimizde olacak. Mağlubiyetler, beraberlikler alırız, ama ben ve arkadaşlarım bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz. İyi yolda gidiyoruz Allah bizi mahcup etmesin."