T24 LogoT24 Logo
Spor

FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA KALDI İSTANBUL (A.A) 

01 Temmuz 2011 20:39

-FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA KALDI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Beşiktaş, kadrosunda bulunan ve yeni sezon içinde yeniden anlaşmasına rağmen henüz İstanbul'a gelmeyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Fernandes konusunda hem eski kulübü Valencia hem de kendisiyle bir anlaşma yapmasına rağmen Portekizli oyuncunun gelmeyeceği yönünde spekülasyonlar yapılmasına rağmen konuyu çözüme kavuşturdu. Beşiktaş Kulübü, Fernandes ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, Portekizli oyuncunun da alacağı ücrette iyileştirme yaptı.  Daha önce 1 milyon 850 bin avro alan Fernandes'e yüzde 5'lik artış yapılırken, kulübü Valencia'ya da 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24