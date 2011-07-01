-FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA KALDI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Beşiktaş, kadrosunda bulunan ve yeni sezon içinde yeniden anlaşmasına rağmen henüz İstanbul'a gelmeyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Fernandes konusunda hem eski kulübü Valencia hem de kendisiyle bir anlaşma yapmasına rağmen Portekizli oyuncunun gelmeyeceği yönünde spekülasyonlar yapılmasına rağmen konuyu çözüme kavuşturdu. Beşiktaş Kulübü, Fernandes ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, Portekizli oyuncunun da alacağı ücrette iyileştirme yaptı. Daha önce 1 milyon 850 bin avro alan Fernandes'e yüzde 5'lik artış yapılırken, kulübü Valencia'ya da 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.