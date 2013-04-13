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Spor

Fernandes 3 yıl daha Kartal olacak

Fernandes, 2014’te bitecek sözleşmesini yenileyeceğinin müjdesini verdi

13 Nisan 2013 13:33

Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirten Portekizli yıldız, menajeri Jorge Mendes’e yurt dışından kendisi için gelen teklifleri reddetmesini söyledi.

Beşiktaş’ın en önemli silahı olan Fernandes’ten siyah beyazlı camiayı rahatlatacak açıklama:

“Beşiktaş’ta mutluyum. 2014’te bitecek sözleşmemi 3 yıl daha uzatmak isterim.”

Devler Ligi’nde G.Saray-R.Madrid maçı için Ahmet Bulut ile İstanbul’a gelen menajer Mendes, Fernandes ile buluştu. Menajerine siyah beyazlı kulübün bu sezon bütün alacaklarını ödediğini anlatan Beşiktaş’ın maestrosu, “Başkanımız Fikret Orman ve yönetimimiz bizi ekonomik olarak çok destekledi. Beşiktaş’ta şu anda hiçbir sorunum yok ve İstanbul’u çok seviyorum” dedi.


‘İstanbul'u değişmem’


Dolaylı yoldan da olsa yurt dışından sürekli teklif geldiğini anlatan Fernandes, Mendes’e şunları söyledi:

“2014 yılında sözleşmem bitiyor. Yeni sezonda da Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Gelen teklifleri lütfen geri çevirin. 2014 yılında ise Beşiktaş isterse 3 yıllık daha sözleşmeye imza atabilirim. Benim için İstanbul’da oynamak Avrupa’da top koşturmaktan daha iyi. Çünkü burada çok mutluyum” di.ye konuştu.

Mendes ise “Benim için futbolcumun mutluluğu önemli. Beşiktaş’ı benimsemişsin çok sevindim. Yüreğinle oynuyorsun. Hedefin Portekiz Milli Takım olmalı” karşılığını verdi.


‘Yardım almayalım’


Bu arada dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Aybaba oyuncularından kalan 6 haftada işi sıkı tutmalarını istedi.

Toplantıda söz alan Fernandes, takım arkadaşlarının kendisine saha içinde daha fazla yardım etmesini isteyerek, şunları söyledi:

“Top bana geldiği zaman rakip iki veya üç oyuncu ile baskı yapıyor. Takım arkadaşlarımın bana böyle anlarda daha fazla yardım etmeleri gerekiyor. Eğer yardım alabilirsem bana yapılan baskıdan kurtulup topu ileri taşıyabilirim. Takım arkadaşlarımı suçlamıyorum. Sahada hepimiz birbirimize yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bana uygulanan baskıdan kurtulmam için daha fazla yardım almalıyım.”

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