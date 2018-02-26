T24 LogoT24 Logo
Spor

Fernandao'nun gol sevinci büyük tepki çekti

Brezilya ligindeki gol sevincine benzetildi

26 Şubat 2018 18:08

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci büyük tepki çekti. Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketi, Brezilya liginde 9 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçındaki gol sevincine benzetildi.

Kavga çıkaran gol sevinci

Olaylar, Bahialı Vinicus'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı. Vitorialı Kanu bu hareketi yapan Vinicus'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 9 kırmızı kart birden çıkınca maç tatil edildi.

ETİKETLER

FernandaoFenerbahçetepkigol sevinci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24