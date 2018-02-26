Fernandao'nun gol sevinci büyük tepki çekti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci büyük tepki çekti. Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketi, Brezilya liginde 9 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçındaki gol sevincine benzetildi.
Kavga çıkaran gol sevinci
Olaylar, Bahialı Vinicus'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı. Vitorialı Kanu bu hareketi yapan Vinicus'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 9 kırmızı kart birden çıkınca maç tatil edildi.