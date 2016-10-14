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Spor

Fernandao'nun evi soyuldu

Brezilyalı futbolcunun televizyon, bilgisayar ve çok sayıda kramponunun çalındığı öğrenildi

14 Ekim 2016 14:03

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Fernandao'nun Brezilya'daki evine giren hırsız, televizyon ve çok sayıda ayakkabı çaldı

Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jose Fernandao, hırsızlık haberiyle sarsıldı. Tecrübeli futbolcu, Brezilya’da Rio’da bulunan evine hırsız girdiği haberini aldı.

Evinin camları tamamen kırılan Fernandao’nun eşyalarının dağıtıldığı, lüks eşyalarının çalındığı, televizyon, bilgisiyar ve birçok eşyanın götürüldüğü belirtildi.

Bütün dolapları da dağıtılan golcü oyuncunun, birçok spor ayakkabısı ve kramponun da götürüldüğü aktarıldı. Brezilya basınına konuşan Fernandao, “Çok şükür ki ailem Türkiye’de, evde kimse yoktu. Ailemden kimseye zarar gelmedi” dedi.

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