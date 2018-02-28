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Spor

Fernandao'nun cezası açıklandı!

Brezilyalı futbolcu tartışılan gol sevincinden dolayı PFDK'ya sevk edilmişti

28 Şubat 2018 19:09

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlara yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertli futbolcu Jose Fernandao'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Pazar günü Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğü ile sona eren derbide takımını öne geçiren golü kaydeden Fernandao, yaşadığı gol sevinci nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. 

Bugün açıklanan PFDK kararlarında Fernandao'ya taraftara yönelik hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildiği belirtildi. 

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

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