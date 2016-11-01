Bursaspor'da elde edilen 2-0'lık Konyaspor galibiyeti sonrasında yönetim devre arasında takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.

Sezon başında kadrosuna 9 oyuncu katan ve yalnızca 325 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek ciddi bir tasarruf yapan yeşil-beyazlı yönetim, tecrübeli hocaya takviye istediği mevkileri sordu.



fanatik'in haberine göre; Emenike ve Sow'un dönüşünün yanı sıra yaşadığı sakatlıkla gözlerden iyice uzaklaşan ve devre arası gönderilmesine kesin gözle bakılan Brezilyalı forvet için Hamzaoğlu'nun, "Bizim ihtiyacımız olan yalnızca bir forvet. Fernandao'dan başka transfer istemiyorum" dediği öğrenildi.

Fernandao da dönmek istiyor

Bursaspor'da başkan Ali Ay ve yöneticiler bu transferi gerçekleştirmek adına Fenerbahçeli idarecilerle bir görüşme yapacak.

Fernandao için kulübün kasasından çıkacak rakam netleştikten sonra bir durum değerlendirmesi yapacak olan Bursaspor Yönetimi, şartların mali durumu aşması halinde kiralık formülü üzerinde duracak.



Takımında UEFA kadrosunda yer bulamayan Fernandao'nun da yeniden Bursaspor'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.