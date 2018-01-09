T24 LogoT24 Logo
Spor

Fernandao ve De Souza idmanı yarıda bıraktı

Hakan TARHAN - ANTALYA / DHA Devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe'de Josef de Souza ve Jose Fernandao sabah idmanını yarıda bıraktı

09 Ocak 2018 16:19

Hakan TARHAN - ANTALYA / DHA

Devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe\'de Josef de Souza ve Jose Fernandao sabah idmanını yarıda bıraktı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, hücum organizasyonları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
İdman sırasında adalesinde sertleşme hisseden Josef de Souza ve Jose Fernandao, tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.
Öte yandan ağrıları bulunan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici\'ye de özel bir antrenman programı uygulandı.
Sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fernandao\'nun sahadan çıkması
- İdmandan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TARHANANTALYADHA DevreAntalyaFenerbahçe JosefSouzaJose FernandaoTeknikAykut KocamanJosefEljif ElmasLuis NetoNabil DirarKöybaşı Vincent JanssenMehmet EkiciSarılacivertlilerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Fernandao

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24