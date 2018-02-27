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Spor

Fernandao, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı

27 Şubat 2018 20:23

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao\'nun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini açıkladı.
Ayrıca Bursaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir de PFDK\'ya sevk edildi.
TFF\'den yapılan açıklama şu şekilde:
\"BURSASPOR Kulübü\'nün 23.02.2018 tarihinde GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
KAYSERİSPOR Kulübü\'nün 24.02.2018 tarihinde KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
AYTEMİZ ALANYASPOR 24.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca ve \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,
AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi BİLAL GÖMEÇ\'in aynı müsabakadaki \'sportmenliğe aykırı hareketi\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
GÖZTEPE A.Ş. Kulübü\'nün 25.02.2018 tarihinde GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca, \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\' deneniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA\'nın aynı müsabakadaki \'hakareti\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK\'nın 26.02.2018 tarihinde MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
GAZİANTEPSPOR Kulübü\'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \'talimatlara aykırı hareketi\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı\'nın 5/d. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
ESKİŞEHİRSPOR Kulübü\'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \'talimatlara aykırı hareketi\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı\'nın 13/5 ve 14/2. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü\'nün 25.02.2018 tarihinde ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü\'nün 26.02.2018 tarihinde BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ÜNSAL KIRAÇ\'ın aynı müsabakadaki \'hakaretleri\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca ve \'sportmenliğe aykırı hareketi\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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