Fernandao hayatı boyunca vidalarla yaşayacak

Konyaspor maçında kolunda 5 parçalı kırık olan Fernandao'yu ameliyat eden Doç. Dr. Çağatay Öztürk, vidaların Brezilyalı yıldızın vücudunda kalacağını açıkladı.

Öztürk, saatler süren operasyonla ilgili Akşam'a şu bilgileri verdi:



"Ameliyat için 8 saat aç olması lazım. Maça başlarken Fernandao su içmiş. Koluna blok yaptık. Gece kolunu uyuşturduk. Çok parçalı bir kırıktı."

Sporcuların kas sisteminin normal insan gibi olmadığını da belirten Öztürk, şöyle devam etti:



"Ameliyat zor oluyor. İnşallah kaynayacak ve eski sağlığına kavuşacak. Ameliyata 3 arkadaş girdik. Bacaklar sağlam olduğu için bazı sporları yapabilir ama minimum 3 ay sürer. Vidalarla kaynaştırdık. Vidalar vücutta kalıyor. Dışarıdan rahatsızlık yaratmadığı sürece uyumlu metaller kalabilir."