Fernandao: Beşiktaş'ı yarı finalde eleyip, kupayı kazanacağız

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao şampiyonluğa ve kupa zaferine inanıyor.

Kulüp dergisinin Nisan ayı sayısına açıklamalar yapan Fernandao, "Şampiyonluk için hala şansımızın olduğuna inanıyorum ve bunun için sonuna kadar savaşacağız. UEFA Kupası'na doğrudan katılmamızı sağlayacak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ı yarı finalde eleyip kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.



DHA'da yer alan habere göre; Fernandao, "Zirve yolunda puan rekabeti içinde olduğumuz takımlardan ziyade, alt sırada bulunan takımlara karşı kaybettiğimiz puanlar şampiyonluğu belirliyor. Hala şansımızın olduğuna inanıyorum ve bunun için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullanırken, takım olarak bir hedeflerinin de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğuna değindi. Golcü futbolcu, "Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacağımız Beşiktaş maçında taraftarlarımızın stadımızı doldurup yine bizi desteklemelerini istiyorum. UEFA Kupası'na doğrudan katılmamızı sağlayacak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ı yarı finalde eleyip kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.



Sarı-Lacıvertli kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcü futbolcu, 4,5 yıldır Türkiye'de olduğunu hatırlatarak; "Fenerbahçe kalmamı istediği müddetçe burada kalacağım" açıklamasını yaptı.