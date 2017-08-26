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Spor

Fernandao 5.5 ay sonra takımla çalıştı

Van Persie 2 hafta yok Ekici'nin milli maç arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor İSTANBUL, (DHA) Sol kolunda oluşan 5 parçalı kırık nedeniyle 17 mart 2017 tarihinde ameliyat olan, aradan geçen 5

26 Ağustos 2017 22:31

Van Persie 2 hafta yok

Ekici\'nin milli maç arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor

İSTANBUL, (DHA)

Sol kolunda oluşan 5 parçalı kırık nedeniyle 17 mart 2017 tarihinde ameliyat olan, aradan geçen 5.5 aylık süreçte kemik kaynaması tamamlanan ve ameliyatı yapan ekiple istişare edilerek son kontrolleri gerçekleştirilen Fernandao takımla çalışmalara başladı.
Sol arka alt adalesinde oluşan yırtık sebebiyle tedavisi süren Mehmet Ekici\'nin ise milli maç arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Vardar maçında sol omzunun üzerine düşen ve omuz bağlarında yırtık meydana gelen Robin van Persie\'nin tedavisine başlandı, 10 gün ile 2 hafta arası takımdan ayrı çalışması ön görülüyor. Vardar maçında sakatlanan Alper Potuk\'un kasık ve arka adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu tespit edildi, tedavisine başlandı.

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