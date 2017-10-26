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Ferizli- Karasu yolu, yağmur suyu nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki yol, yağmur nedeniyle su altında kalınca ulaşıma kapatıldı

26 Ekim 2017 17:13

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki yol, yağmur nedeniyle su altında kalınca ulaşıma kapatıldı.
Ferizli\'de gece saatlerinden itibaren yağmur aralıklarla etkili oldu. Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki D-650 Karayolu\'nun Sinanoğlu ve Kurumeşe arasındaki yol, her yoğun yağmur yağışının ardından olduğu gibi suyla kaplandı. Jandarma trafik ekipleri, sabah saatlerinde yolu ulaşıma kapatarak, Karasu istikametine gidecek araçları eski Karasu yoluna yönlendirdi. Yoldaki suyun çekilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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