Ferit Şahenk, TÜSİAD'a sitem etti

T24 - TÜSİAD'ın üyelerine yaptığı ankette ilk iki sırada Ümit Boyner ve Ferit Şahenk yer aldı. Ancak Ferit Şahenk'in "aday olup olmayacağımı bana sormadan neden insanlara soruyorsunuz" diyerek sitemini dile getirdi.



TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın görevinden istifa edeceğini açıklamasından sonra TÜSİAD, üyelerine bir anket gönderip adayların üyeler tarafından belirlenmesini istendi. 21 Ocak 2010'da yapılacak TÜSİAD Genel Kurulu öncesi, anket hakkındaki çeşitli görüşler ortaya çıktı.





Milliyet gazetesi yazarı Serpil Yılmaz "Aday olup olmayacağımı bana sormadan neden insanlara soruyorsunu?" başlıklı (24 Aralık 2009) yazısı şöyle:









TÜSİAD’ın başkanını belirlemek için yaptığı anket kırgınlığa sebep oldu. Ankette isim sorulmamış olmasına rağmen Ferit Şahenk ile Ümit Boyner arasında geçen bir yarış algısının hâkim olması Şahenk’i üzdü...



Araya yurtdışı gezilerimiz girdi, TÜSİAD’ın 21 Ocak’ta görevi devir alacak yeni yönetimin sürecine ilişkin kulisleri dondurmuştum; ısıtmaya başlayayım.



8 Aralık günü İstanbul’da Gama Holding’in 50. kuruluş yıldönümü kutlamasına kadar gitmem gerekecek... Yarım asırlık bir geçmiş kutlanınca; gecenin konusu da doğal olarak inşaat sektöründeki kurumsallaşma olmuştu.



Şöyle bir etrafımıza baktığımızda büyük inşaat şirketleri arasında ikinci kuşak temsilci görünmeyince, patron şirketleri mevzusunu çekiştirmeye başladık. Alarko’nun patronlardan sonraki en yetkili yöneticisi Ayhan Yavrucu, “Artık birinci kuşak görevini yerine getirdi. İnşaat teknolojileri ve pazar çeşitliliği profesyonelleşmeyi zorunlu tutuyor; yaşlandılar!” dedi.





Sinan Tara başkan olacak!



Tekfen İnşaat Genel Müdürü Ümit Özdemir, Yavrucu’ya itiraz etti:



“Alarko’nun kurucularından rahmetli Üzeyir Garih herkesin 3 ayrı yaşı olduğunu söylerdi; görünen, fiziki ve beyin yaşı. Sen bunlara ters düşüyorsun.”



Yavrucu pat diye cevabı yapıştırdı: “Garih, o sözü yaşını küçültmek için söylemiş!”



STFA, Tekfen, Enka ve Gama gibi yarım asrı geride bırakan başka inşaat şirketi var mıdır?



Bu sorunun yanıtını Enka Onursal Başkanı Şarık Tara veriyor: “Veziroğlu olabilir; hayatımda ilk kez gördüğüm iş makinelerini kullanıyorlardı.”



Tara’nın sözünü ettiği Kadir Veziroğlu şirketine adını veren işadamı, 1977 yılında vergi şampiyonuydu. Sonradan şirketin adı değişti, yönetim gençlere geçti. Kurumsallaşma söz konusu olduğunda, hiç şüphesiz müteahhitlik sektörünün en önemli örneği Enka olur.



Şarık Tara, Enka gibi büyük bir şirketin yönetimini henüz 56 yaşındayken, 28 yaşındaki oğlu Sinan Tara’ya (1986) bıraktı. Enka büyümeye devam etti; uluslararası müteahhitler liginde tırmandı, 7 milyar dolarlık iş akımı sağladı. Biz bunları konuşurken Enka’nın CEO’su Tara, babası Şarık Tara’nın yanında sessizliğini koruyor.



Tara’ya oğlunun sessizliğini hatırlattığımda, bir tür inatçılık işareti yaparak iki elinin içini gösteriyor ve “Annesine benzemiş; ıhhhh” yorumu yapıyor.





Boyner 5 oy fazla aldı



Gülüp geçeceğiz ama TÜSİAD eski başkanlarından Bülent Eczacıbaşı muzip bir ifadeyle ateşe körükle gitmeyi deniyor: “Sinan TÜSİAD başkanı olacak!”



Haydaa!..



Tamam, eski TÜSİAD başkanlara bir ilgi olduğunu duymuştuk ama kamuoyuna çıkmaktan kaçınan Sinan Tara’nın da adaylar arasında olduğunu hiç düşünmemiştik. Sinan Tara da boş durmuyor, Eczacıbaşı’na “Bülent Bey başkan, ben muhasip” sözleriyle espriyi sürdürüyor.



Üzerinde fazlaca durmadığımız hatta gülüp geçtiğimiz bu diyalog, aslında TÜSİAD’ın 21 Ocak 2010 Genel Kurulu öncesinde yaptığı anketin ilk dışa vurumuydu.



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç; Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın ikinci 2 yıllık başkanlık süresine 1 yıl kala ayrılmasıyla gündeme gelen seçimli genel kurul öncesi eğilimin belirlenmesi için üyelerine anket formu göndermişti.



Üyelerden gelen yanıtlara bakılırsa, müstakbel başkanın yönetim kurulu başkan yardımcıları arasından seçilmesi yönündeki teamül kabul görüyor, Yalçındağ’ın iki başkan yardımcısı en yüksek oyu alıyordu.



Bu noktada ince bir kırılma yaşanıyor. Zira anketlere göre TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ümit Boyner, mevkidaşı Ferit Şahenk’ten 5 oy fazla alıyor. Şahenk anket olayına bozuluyor; “Aday olup olmayacağımı bana sormadan neden insanlara soruyorsunuz?” siteminde bulunuyor; kendi televizyonu CNBC-E’ye “Aday değilim” açıklamasını yapıyor.



Anketlere yanıt veren üyelerin 490’i Şahenk, 495’i Boyner adını yazmış. Hemen hatırlatalım ki, TÜSİAD’ın 578 üyesi bulunuyor.



Burada önemli olan şu bilgi:



Üyelerin bir kısmı isim belirtmeden, yönetim kurulu başkan yardımcılarından birinin başkan olmasını istediklerini söylemekle yetiniyor; bir kısmı üyelerden veya yönetim kurulundan birilerinin adını yazıyor. Diğerleri ise Boyner ve Şahenk isimlerini birlikte kaydediyor. Elbette oy kullanmayanları da hesaba katarsak, TÜSİAD’da ibre ihmal edilebilir bir farkla, iki başkan vekili arasında gidip gelirken Boyner’in üzerinde duruyor.





Anadolu-İzmir rekabeti



Ankette oyunu “üyelerden biri” lehine kullananların oranı ise oldukça düşük çıkıyor. Bunlar arasında 20 oyla en çok tercih edilen isim Sinan Tara oluyor. TÜSİAD’ın 2010-2011 yılına bir bakalım...



Ümit Boyner’in başkan olarak önerileceği yeni yönetim kurulunda kimler yer alacak?



Henüz tam olarak listenin şekillendiği söylenemez ancak ufak ufak ipuçları geliyor.



Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıd, Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grubu Başkanı Haluk Dinçer ve Eczacıbaşı CEO’su Erdal Karamercan’ın gruplarını temsilen yerlerini koruyacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. TÜSİAD’ın “temsili” üyelik koltuklarından birinin Ege’ye ayrılması kurumsal hafızasının bir sonucudur. Zira TÜSİAD’ın kuruluşunda İzmirli patronların oranı üçte biri buluyordu. Bugün de üyelerin yaklaşık yüzde 10’u Ege’den geliyor.

İzmir’den yönetime giren Mehmet Ali Molay’ın yeni dönemde görevini bırakmak istemesi üzerine, Anadolu’da bir kıpırdanma başlıyor ve “Ege yerine Anadolu’ya koltuk ayırın” talepleri beliriyor.





Boyner de Ayvalıklı ya!



Anadolu’dan ise en çok Kayserili Boydak ailesinin adı geçiyor. Kayseri Sanayi Odası Başkanı da olan Mustafa Boydak ve kardeşi Bekir Boydak’ın kulakları da bu çerçevede sık sık çınlatılıyor. TÜSİAD yönetiminde Ankara’dan da bir temsilcinin olmasını isteyenlerin varlığı sır değil. Tam bu noktada TÜSİAD’ın öncülüğünde kurulan iş dünyasının çatı örgütü TÜRKONFED’in adını anmakla yetineceğim.



Başkanlık koltuğuna oturması beklenen Boyner’e “zor kararda” en büyük destek hemşerilerinden; Ege’den geliyor.



TÜSİAD’ın iki dönem yönetim kurulunda yer alan İzmirli sanayici ve SEDEFED Başkanı Bülent Akgerman “Cem Boyner’in liderliğinde kurulan Yeni Demokrasi Hareketi’nin Ege’deki temsilcisiydim. YDH’ye Ümit Hanım’ın katkısı çok olmuştur. Eminim ki Ümit Hanım demokratik reflekslerini TÜSİAD listesinde de gösterir. Ege’nin TÜSİAD’a emeği vardır ama ille de bizden biri olsun diye tutturmayız” diyor.



Boyner’in TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulunu belirlerken “katılımcılık” eleştirilerini dikkate alacağı ve yeni yüzlere de açılacağını tahmin emek çok güç olmasa gerek.

