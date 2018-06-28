Ferit Şahenk İsviçre'deki firmasını da satıyor

Son dönemde sahip olduğu mal varlıkları ve şirketlerini satma kararıyla gündeme gelen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk İsviçre'deki firması D-Auto Suisse SA'nın satılması için görüşmeler yapacak.

Reuters'ın aktardığına göre şirketten dün akşam Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, müzakerelerin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA’nın toplam sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden Doğuş Grubu Şirketleri ve Doğuş Otomotiv’e ait payların muhtemel alım-satımına yönelik olacağı belirtildi.

İsviçre’deki şirketin sermayesi 11.7 milyon Frank yani yaklaşık 12 milyon dolar. 2007 yılında Lozan'da pazarlama, satış ve satış sonrası perakende faaliyetleri için Porsche tarafından yetkilendirilen, 2009’da da ülkenin en büyük Porsche Outlet’ini 23.6 milyon İsviçre Frangı (23.7 milyon dolar) yatırımla kuran Doğuş Grubu bu kararla birlikte İsviçre'de otomotiv sektöründen çekilecek.

Yelkenli, tekne ve özel jetini sattı

İş adamı Ferit Şahenk daha önce yelkenli, tekne ve özel jetini satılığa çıkarmıştı. Şahek'in sahibi olduğu Doğuz Yayın Grubu bünyesinde yayın hayatına devam eden NTV Spor, Discovery Communications tarafından satın alındı. 2015 yılında iki şirket arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile CNBC-e kanalı da Discovery tarafından satın alınmıştı.

Bu satışların yanında Doğuş Grubu’na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2500 metrekarelik arazi GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı.

Doğuş Grubu, İzmir Üçkuyular’da inşaatı süren İstinye Park’taki yüzde 50 kadar hissesini ortağı Orjin Grup’a devrederek bu yatırımdan da ayrıldı.

Antalya'daki iş merkezide satıldı

Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya 2000 Plaza'yı, KDV hariç 13,8 milyon TL olan bedelinin yüzde 24 altında, 10,6 milyon TL'ye peşin ödemeyle sattı.

Garanti Bankası'ndaki paylarını devretti

Doğuş Grubu 2017 yılında da Garanti Bankası'daki payını İspanyollara devretmişti. İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ini 3.3 milyar TL’ye Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmıştı. Bu satın alma sonucunda BBVA'in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85'e yükselmişti.