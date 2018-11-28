Ferit Şahenk, İspanya'daki otelini sattı

Son zamanlarda sürekli satış haberleriyle gündeme gelen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in, İspanya’daki Villa Magna otelini sattığı öğrenildi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker, Şahenk’in yaptığı satışı “Şahenk, İspanya’daki oteli 210 milyon euroya sattı” başlıklı köşesine taşıdı. Ülker’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü sizlere Türk iş dünyası ile ilgili önemli bir haberi duyurmuştuk.

24 Kasım’da “Şahenk, İspanya’daki gözde otelini 210 milyon euroya satıyor” başlığıyla yer verdiğimiz haberde Doğuş Grubu’nun 2016’da 180 milyon euroya satın aldığı İspanya’nın başkenti Madrid’teki lüks otel Villa Magna’yı satmak için Meksikalı RLH Properties şirketi ile görüştüğünü Türkiye’de ilk kez gazeteniz DÜNYA’da yazmıştık. Haberimizin ardından dün İspanya ve Meksika’dan gelen haberlerde iki Doğuş ve RLH Properties’in anlaştığını, Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in imzayı attığını öğrendik.DÜNYA’da yer aldığı gibi Şahenk, 5 yıldızlı Hotel Villa Magna’yı 210 milyon euroya Meksikalılar’a sattı. Otelin satış işleminin, aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

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