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Ferit Edgü, Kılıçdaroğlu’na ne tavsiye etti?

Edgü, aydınların daha çok düşüncelerini paylaşması gerektiği düşüncesinden hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj yolladı

31 Temmuz 2015 21:09

Yazar Ferit Edgü, AKP ve CHP arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ironik bir mesaj yolladı.

Onat Kutlar ile birlikte “Hakkari’de Bir Mevsim” filminin senaristliğini yapan, türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Ferit Edgü, son günlerde yaşananlara kendi üslubunca bir eleştiri getirdi. 

Edgü, aydınların daha çok kendilerini göstermeleri ve düşüncelerini paylaşmaları gerektiğini  belirterek, Radikal’de yayımlanmak üzere Yekta Kopan’a bir not gönderdi. Ferit Edgü’nün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilmesini isteği notu şöyle:

"Çok geç olmadan, birilerinin, ivedilikle Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Oyun Teorisi'ni öğretmesi; başka birilerinin de satranç öğretmesi gerekiyor."

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