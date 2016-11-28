Feriköyspor Başkanı'ndan 100 bin TL'lik prim

Amatör Lig'de oynanan maçta Feriköyspor Başkanı Oktay Ertuğrul, devreye yenik giren takımına "Bu maçı alın, size sürprizim var." dedi, takım maçı kazanınca 100 bin TL prim dağıttı.

Süper Amatör Lig 8. Grup'ta dün zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşma oynandı.



Şampiyonluğun en güçlü adaylarından lider Feriköy'ün takipçisi İstanbul Siirtspor'u konuk ettiği mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

100 bin TL'yi formanın üstüne döktü!

Fanatik'in haberine göre; karşılaşmanın ardından soyunma odasına giren Oktay Ertuğrul, ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla devleşen kaleci Tuncay Albayrak'ın formasını alıp yere koydu. Şaşkın bakışlarla başkanı izleyen oyuncular gözlerine inanamadı. Oktay Ertuğrul, cebinden yaklaşık 100 bin TL'yi çıkarıp formanın üzerine dökmeye başladı.

Kadrosunda Adem İnanç, İlker Erbay, Tuncay Albayrak gibi daha önce profesyonel liglerde forma giyen birçok oyuncu bulunduran Feriköyspor, 26 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı.