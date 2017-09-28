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Feribottan denize atlayan kişi kamerada

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, feribottan denize atlayan kimliği belirsiz bir erkeğin suya atlama anı, feribot kamerası ile kaydedildi

28 Eylül 2017 16:20

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde, feribottan denize atlayan kimliği belirsiz bir erkeğin suya atlama anı, feribot kamerası ile kaydedildi.
Olay, dün saat 15.15 sıralarında, Lapseki- Gelibolu arasında sefer yapan \'Ayvacık\' isimli feribotta meydana geldi. Lapseki\'den Gelibolu\'ya doğru yola çıkan feribotun, iskeleden 200 metre açılmasının ardından, kimliği belirsiz 1 kişi denize atladı. Durumu gören yolcular, gemi mürettebatına konuyu bildirdi. Suda gözden kaybolan kişinin atlama anı ise feribottaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Denize atlayan adamın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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