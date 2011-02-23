-FERİBOTLARIN ROTASI MARMARİS ORHAN GAZİ-1 FERİBOTU (A.A) - 23.02.2011 - Libya'nın Bingazi Limanı'ndan aldığı yolcularla yola çıkan ''Orhan Gazi-1'' ve ''Osman Gazi-1'' feribotlarının Marmaris Limanı'na ulaşmak üzere Akdeniz'deki seyri devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'ye ait feribotlarla tahliye edilen 3 bin yolcudan bazıları geceyi koltuklarda, bazıları da koltuklar arasında yerde geçirdi. Vatandaşlara sabah kahvaltısında, Türk Kızılayı'nın feribotlara gıda desteği sağlamak amacıyla yüklediği kumanyalar dağıtıldı. Bazı yolcular kağıt oynayarak, bazıları uyuyarak, bazıları da sohbet ederek vakit geçirmeye çalışıyor. Deniz tutması nedeniyle fenalaşan yolculara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi müdahale ediyor. Yolcular arasında ağır yaralı olan bir kişi de yine sağlık ekibinin kontrolü altında tutuluyor. Bir taraftan da isimleri okunan vatandaşlara tek tek pasaportları ve seyahat belgeleri veriliyor. Marmaris'e saat 23.00'te ulaşması planlanan ''Orhan Gazi-1'' feribotundaki 1500 yolcu arasında yabancı uyruklu 30 kişi ile 10 gün önce dünyaya gelen Onur Eren Çalışkan adlı bir bebek de yer alıyor. Feribotların Marmaris'e varmasının ardından yolcular, gitmek istedikleri şehirlere ücretsiz olarak otobüs veya uçakla gönderilecek.