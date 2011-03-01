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FERİBOTLAR GECE YARISI MARMARİS'TE ANKARA (A.A)

01 Mart 2011 13:46

-FERİBOTLAR GECE YARISI MARMARİS'TE ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Misurata ve Raslanuf limanlarından dün yola çıkan ve Bingazi'ye uğrayan Osmangazi I feribotunun saat 23.00'de, Orhangazi I feribotunun ise yarın 01.00'de Marmaris'e varmaları bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, Misurata ve Raslanuf limanlarından dün tahliyede bulunan Osmangazi I ve Orhangazi I feribotlarının müteakiben geride kalan vatandaşları ve Libya'da faaliyet gösteren şirketlerin yabancı uyruklu çalışanlarını Türkiye'ye getirmek amacıyla Bingazi'ye uğradığı belirtildi. Osmangazi I feribotunun toplam 1326, Orhangazi I feribotunun ise toplam 1209 yolcuyla bu sabah sırasıyla, 04.15 ve 07.07'de Marmaris'e doğru hareket ettiği, Osmangazi I feribotunun bugün saat 23.00'de, Orhangazi I feribotunun ise yarın 01.00'de Marmaris'e varmalarının beklendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Seyir süresince Osmangazi I feribotuna TCG Salihreis fırkateyni, Orhangazi I feribotuna ise TCG Gemlik fırkateyni refakat etmektedir. Bingazi Limanında feribotlarımıza akaryakıt ve su ikmali yapan TCG Yarbay Kudret Güngör akaryakıt gemisi anılan limandan saat 09.05'te ayrılmıştır. Sözkonusu akaryakıt gemisi tahliye faaliyetleri çerçevesinde halihazırda bölgede bulunan gemilerimize lojistik destek sağlamaya devam edecektir."

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