Feribotlar Bingazi'ye ulaştı, Türkler Libya'dan tahliye ediliyor!

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Yenikapı Limanı'ndan dün saat 16.40'ta yola çıkan Osman Gazi-1 feribotu ile 18.15'te yola çıkan Orhan Gazi-1 feribotu, bugün saat 13.00 sıralarında Akdeniz açıklarında buluştu.Daha önce Libya'nın Derne ve Trablus kentlerine gitmesi planlanan feribotlar, yaklaşık 26 saat süren seyrin ardından Bingazi'ye ulaştı. Bingazi Limanı'na ilk olarak Orhan Gazi-1 feribotunun yanaşmasına izin verildi. Bingazi'de bekleyen 1500 Türk vatandaşının bu feribota bindirilmesinin ardından, açıkta bekleyen Osman Gazi-1 feribotuna da 1500 vatandaş alınacak. Feribotlara alınacak yolcuların pasaport kontrolleri yapıldı.Türk vatandaşlarını alacak feribotlar, Bingazi Limanı'ndan Marmaris Limanı'na hareket edecek.Bingazi Limanı'nın dışında bekleyen 200 Türk vatandaşı ile konsolosluklardan haber bekleyen ve kentin farklı bölgelerinde toplu halde bulunan vatandaşların tahliyesi de tekrar Bingazi'ye dönecek bu feribotlarla yapılacak.Feribotlarda, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Dışişleri Bakanlığı görevlileri, gemi mürettebatı, Anadolu Ajansı ve TRT muhabirleri yer alıyor.Her iki feribotta, Türk Kızılayı'nın Türk vatandaşları için hazırladığı toplam 40 tonluk yardım malzemesi de bulunuyor.